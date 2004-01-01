Портрет ученого

Иван Фёдорович Ушаков (02.03.1921-16.11.2002) – доктор исторических наук, один из основателей исторического краеведения в Мурманской области. Участник Великой Отечественной войны. Почётный гражданин города-героя Мурманска.

На выставке будут представлены материалы из фондов Мурманской областной научной библиотеки: труды И. Ф. Ушакова, вышедшие как отдельными изданиями, так и опубликованные в периодической печати; литературу о жизни и деятельности ученого.

Отдельной составляющей будет экспозиция архивных документов «Патриарх Кольского краеведения». Она включает материалы фонда личного происхождения, который находится на хранении в Государственном архиве Мурманской области. Часть экспонатов рассказывает об участии Ивана Федоровича в Великой Отечественной войне. Не менее интересны документы, освещающие педагогическую и научную деятельность И. Ф. Ушакова. Большой интерес представляют изобразительные материалы – составленные им исторические карты «Кольский край в конце XVIII в.», «Экономика Кольского края в конце XIX – начале XX вв.».

Вниманию посетителей также будут предложены экспонаты о жизни и деятельности выдающегося ученого из фондов Мурманского областного краеведческого музея и Музея истории города Колы.

В рамках мероприятия состоится презентация нового биобиблиографического указателя «Профессор Иван Федорович Ушаков», подготовленного сотрудниками Мурманской областной научной библиотеки. Четвертое, дополненное издание вышло в издательстве «РУСМА».