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Портрет императрицы Марии Александровны

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События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей представляет произведение «Портрет императрицы Марии Александровны» (1881) из фондового собрания. Автор картины — Йохан Кёлер.

Йохан Кёлер (Иван Петрович Келлер, 1826-1899) — эстонский художник, основоположник эстонской живописи, академик и профессор Императорской Академии художеств.

Мария Александровна (1824-1880) — принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга Александра II, мать императора Александра III.

Весь облик императрицы в произведении кисти художника Кёлера — бледное спокойное лицо, прекрасная осанка без какого-либо напряжения, выдают в ней целостность натуры и решительность характера, вызывая одновременно восхищение и сочувствие. Возможно, именно эти чувства испытывал автор к портретируемой. Портрет был окончен после смерти императрицы в 1881 году.

Художественный музей
c 15 февраля по 25 апреля

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