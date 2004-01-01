Мурманский областной художественный музей представляет произведение «Портрет императрицы Марии Александровны» (1881) из фондового собрания. Автор картины — Йохан Кёлер.

Йохан Кёлер (Иван Петрович Келлер, 1826-1899) — эстонский художник, основоположник эстонской живописи, академик и профессор Императорской Академии художеств.

Мария Александровна (1824-1880) — принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга Александра II, мать императора Александра III.

Весь облик императрицы в произведении кисти художника Кёлера — бледное спокойное лицо, прекрасная осанка без какого-либо напряжения, выдают в ней целостность натуры и решительность характера, вызывая одновременно восхищение и сочувствие. Возможно, именно эти чувства испытывал автор к портретируемой. Портрет был окончен после смерти императрицы в 1881 году.