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Попасть в переплет

Выставка, посвященная книжным переплетам

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События: Выставки.

Переплет – это «одежда» книги, элемент ее художественного оформления, который несет в себе отпечаток эпохи, определенного стиля, индивидуального почерка мастера и личных вкусов владельца. Искусство книжного переплета существует столько, сколько сама книга.

Выставка познакомит зрителя с историей появления переплета и его конструктивными особенностями.

В экспозиции представлены издания с различными видами переплетов из коллекции музея и частных собраний.

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