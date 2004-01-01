Попасть в переплет
Выставка, посвященная книжным переплетам
Выставка, посвященная книжным переплетам
Переплет – это «одежда» книги, элемент ее художественного оформления, который несет в себе отпечаток эпохи, определенного стиля, индивидуального почерка мастера и личных вкусов владельца. Искусство книжного переплета существует столько, сколько сама книга.
Выставка познакомит зрителя с историей появления переплета и его конструктивными особенностями.
В экспозиции представлены издания с различными видами переплетов из коллекции музея и частных собраний.
Выставка изобразительного творчества учащихся художественного отделения МБУДО «Мурмашинская школа искусств»
Выставка живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания музея