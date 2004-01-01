Попасть в переплет

Переплет – это «одежда» книги, элемент ее художественного оформления, который несет в себе отпечаток эпохи, определенного стиля, индивидуального почерка мастера и личных вкусов владельца. Искусство книжного переплета существует столько, сколько сама книга.

Выставка познакомит зрителя с историей появления переплета и его конструктивными особенностями.

В экспозиции представлены издания с различными видами переплетов из коллекции музея и частных собраний.