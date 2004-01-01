Место проведения: пгт Умба, акватория Малой Пирь-губы.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 14 лет, имеющие справку от врача об отсутствии противопоказаний по здоровью для участия в традиционных соревнованиях «Поморская гребная Регата 2021».
Участники соревнований должны иметь в собственности или аренде деревянную лодку (карбас, подъездок).
Наличие спасательных жилетов - обязательно!
Программа:
- Гонки на 4-х весельных карбасах, экипаж – 5 человек (4 гребца и 1 рулевой-кормщик). Старт от береговой линии. Длина дистанции – 5 км. Количество кругов – 2.
- Гонки на двухвесельных лодках – подъездках. Экипаж 2 человека (гребец и рулевой). Длина дистанции – 2,5 км. Количество кругов – 1. Старт от береговой линии.
- Женские гонки на 2-х весельных лодках – подъездках. Экипаж 3 человека (2 гребца и рулевой). Длина дистанции – 2 км.
- Эстафета: 3 этапа, смена этапов на береговой линии, рулевой кормщик не меняется. Всего в команде 4 человека. Участники стартуют от береговой линии, гребут до поворотного буя, а затем причаливают к берегу, где происходит смена этапов. Длина дистанции одного этапа – 2 км.