Место проведения: пгт Умба, акватория Малой Пирь-губы.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 14 лет, имеющие справку от врача об отсутствии противопоказаний по здоровью для участия в традиционных соревнованиях «Поморская гребная Регата 2021».



Участники соревнований должны иметь в собственности или аренде деревянную лодку (карбас, подъездок).



Наличие спасательных жилетов - обязательно!

Программа: