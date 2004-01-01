7 ноября исполняется 95 лет со дня рождения прозаика, исследователя фольклора Русского Севера, члена Союза писателей Дмитрия Михайловича Балашова. Его настоящее имя – Эдвард Михайлович Гипси.

Дмитрий Балашов совершил пять фольклорных экспедиций по Терскому берегу Кольского полуострова. На материалах экспедиций был изданы «Русские свадебные песни Белого моря» (1969), «Сказки Терского берега Белого моря» (1970), «Русская свадьба» (1985). Объектом внимания Балашова была также русская баллада, именно по этой теме писатель защитил кандидатскую диссертацию.

Наибольшую известность Балашов получил как автор исторических романов эпохи Древней Руси. Первая повесть писателя «Господин Великий Новгород» написана в 1964 году. Последующие книги автора и особенно его работа над циклом романов «Государи московские»: «Младший сын», «Великий стол», «Бремя власти», «Симеон Гордый», «Ветер перемен», «Отречение», «Святая Русь», «Воля и власть», «Юрий» - закрепили за Балашовым репутацию авторитетного автора, работающего в жанре исторической беллетристики.

Дмитрий Михайлович участвовал в плавании на паруснике «Седов», Славянском ходе «Мурман-Черногория».

В 2017 году в Петрозаводске вдова писателя выпустила сборник стихотворений мужа «Русский узел» Дмитрия Балашова». В нем приняли участие мурманские литераторы, знавшие Дмитрия Михайловича: Надежда Большакова, Николай Колычева, Вадимир Трусова.

С этими и другими изданиями можно ознакомиться на выставке «Помнит Варзуга».