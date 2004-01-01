Клуб Поиска смыслов продолжает свою работу. На очередной встрече его участники попробуют отыскать скрытые смыслы в рассказах популярного блогера Геннадия Горина, применяя метод постиронии: суждений, которые одновременно серьезны и несерьезны.

Немногие знают, что блогер Геннадий Горин, прославившийся эксцентричными видео

с весьма своеобразным юмором, пробовал себя в качестве прозаика. Тексты Горина наполнены тем же добрым абсурдом, что и его знаменитые видео, и будут интересны всем, кто хочет глубже познакомиться с феноменом современной массовой культуры в России.

Клуб «Полярный Постиронический» организован молодыми литераторами Мурманска из объединения «Полярный день» в рамках проекта литературных интенсивов «Слово за слово». Встречи Клуба близки к литературному стендапу, сторителлингу и популяризируют аналитический подход к литературному тексту.