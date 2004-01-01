Полярная ночь в творчестве мурманских художников

В экспозицию войдут работы мурманских художников: графиков, живописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства, которые придают особое звучание этому природному явлению, отражая его загадочность и таинственность, красоту и очарование.

В своих живописных работах Владислав Маракулин, Сергей Чеботарь, Николай Морозов и Николай Ковалев показывают жизнь города за Полярным кругом в условиях полярной ночи: жизнь идет своим чередом, ни на секунду не останавливаясь.

Работы графиков Анатолия Шаковца, Владимира Чернова и Татьяны Ковалевой выполнены в различных техниках и подчеркивают красоту суровой северной природы.