Полярная ночь в творчестве мурманских художников
Выставка работ мурманских художников
Выставка работ мурманских художников
В экспозицию войдут работы мурманских художников: графиков, живописцев и мастеров декоративно-прикладного искусства, которые придают особое звучание этому природному явлению, отражая его загадочность и таинственность, красоту и очарование.
В своих живописных работах Владислав Маракулин, Сергей Чеботарь, Николай Морозов и Николай Ковалев показывают жизнь города за Полярным кругом в условиях полярной ночи: жизнь идет своим чередом, ни на секунду не останавливаясь.
Работы графиков Анатолия Шаковца, Владимира Чернова и Татьяны Ковалевой выполнены в различных техниках и подчеркивают красоту суровой северной природы.
Постоянная тактильная выставка из собрания музея
Постоянная экспозиция, которая состоит из нескольких разделов, в которых представлены работы из фондового собрания музея