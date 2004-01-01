Полярная ночь и немного солнца

Мурманский художник Анна Крисанова окончила художественно-графическое отделение Мурманского государственного педагогического университета. Сегодня Анна преподает в детской художественной школе города Мурманска, где раньше училась сама. Является членом Регионального отделения Союза художников России, лауреатом премии губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства.

Анна представляла свои работы на городских, региональных и всероссийских конкурсах и выставках - «Точка Росы», «Заполярье», «Молодость России». Первая персональная выставка состоялась в городском выставочном зале. Мурманчане увидели живопись и графику художника.

Постепенно основной темой творчества Анны становится городской пейзаж – сюжеты с изображением улиц, дворов, порта.

Выставка «Полярная ночь и немного солнца» представляет 14 живописных и 14 графических работ в разных жанрах и техниках.