Полуночное солнце

В полярный день, когда на протяжении круглых суток солнце не опускается за горизонт, в самом большом городе за полярным кругом, в субботу, 18 июня, в Октябрьском районе будет проложен зашифрованный маршрут, который будет включать в себя знаковые для города места.

Этим же вечером по городу будут перемещаться команды молодых людей, разгадывающие загадки, внимательно осматривающие дворы и закоулки, раскрывающие городские тайны.

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