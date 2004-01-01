На выставке гости увидят более 30 экспонатов из собрания музея, выполненных из льна и хлопка в технике вышивки и ткачества.

Техники вышивания: крест, гладь, а также более сложные — цветная перевить, владимирский верхошов. орловский спис, шов «роспись» и другие. Техника ткачества на станке — браная, многоремизная, узорная и другие.

Концы полотенец, в основном, оформлены кружевом; вязание крючком или плетение на коклюшках.