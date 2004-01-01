Проект «Школа критики» продолжает свою работу. В рамках проекта в библиотеке будет представлена выставка-перфоманс «Полевые записи поющего болота». Её автор - музыкант, композитор, преподаватель экспериментальной музыки кафедры саунд-арта и саунд дизайна Высшей школы экономики, известный представитель московского андерграунда, перформанс-артист Евгений Вороновский.

Участникам «Школы критики» предстоит увидеть и услышать авторский стендап на тему присутствия болот в русской культуре. Регулярное посещение болот с различными целями - исконно русская традиция, уходящая корнями в глубину веков. На болотах русские собирают морошку, слушают пение жаб, строят города, общаются с духами предков, заключают брачные контракты, музицируют. Болотная тематика неисчерпаема и необозрима. Евгений предлагает в очередной раз обратиться к ней, чтобы расставить некоторые принципиально значимые акценты. В ходе перформанса будут представлены уникальные материалы и инструменты, состоится небольшой экскурс в практику и теорию саунд-арта, шумовой музыки, полевой записи и современного искусства.

Евгений Вороновский свою музыкальную практику построил на экспериментальных поисках, открытиях и исследованиях в истории и теории звука. Звук он рассматривает как знаковую систему, звуковой ландшафт, как предпосылки для изучения радикальных проявлений саунд-арта и экспериментального анализа.

Обширная дискография Вороновского включает работы для синтезатора АНС, восьмибитную музыку, нойз, постиндастриал, пландерфонику, дроун, электроакустику и IDM. Евгений Вороновский создал авторский проект «Cisfinitum», который всемирно известен как один из первых дроун-проектов на территории России.