Покровские ворота
Музыкальная комедия театра «БУФФ-ПАРАДИЗ»
Музыкальная комедия театра «БУФФ-ПАРАДИЗ»
Режиссер - ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
Балетмейстер-постановщик - МАРГАРИТА НУНЬЕС РОМЕРО
Художник по свету - АЛЕКСАНДР ПАРНАХ
На фото:
Костик - ПАВЕЛ ИВАНОВ
Людочка — МАРИЯ ВОРОЖЕЙКИНА
Лев Евгеньевич — ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ
Светлана — ЯНА ИВАНОВА
Маргарита Павловна — МАЙЯ БАРКОВСКАЯ
Савва Игнатьевич — ИГОРЬ ОРОБЕЙ
В спектакле заняты:
• Костик Ромин - финалист теле проекта «ГОЛОС» ПАВЕЛ ИВАНОВ
• Маргарита Павловна – МАЙЯ БАРКОВСКАЯ
• Алиса Витальевна - Народная артистка России ЕЛЕНА ИОНОВА; НАДЕЖДА ЛЕНЬШИНА
• Лев Евгеньевич Хоботов – ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ
• Савва Игнатьевич – ИГОРЬ ОРОБЕЙ, КОНСТАНТИН УЖВА
• Людочка – Лауреат международных конкурсов - МАРИЯ ВОРОЖЕЙКИНА
• Светлана – ЯНА ИВАНОВА
• Я вся такая непредсказуемая - ЯНА ИВАНОВА
• Рита – МАРГАРИТА НУНЬЕС РОМЕРО
• Аркадий Варламович Велюров – Заслуженный артист России ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
Музыкальная комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» это всем известная история, являющаяся теле бестселлером не одного поколения. В нашей версии этой пьесы будет много музыки и движения, но при этом сюжет останется хрестоматийным. В инсценировке этой пьесы для нас главным является сохранение атмосферы Москвы 50-60 годов. Пусть мы все моложе или значительно моложе, но у нас есть генная ностальгия и любовь к этому времени, в котором были счастливы наши отцы и деды, мамы и бабушки. У нас есть тяга к этому счастливому времени, в котором рождалась любовь наших родителей, а потом рождались и мы сами!