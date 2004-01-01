Режиссер - ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Балетмейстер-постановщик - МАРГАРИТА НУНЬЕС РОМЕРО

Художник по свету - АЛЕКСАНДР ПАРНАХ

На фото:

Костик - ПАВЕЛ ИВАНОВ

Людочка — МАРИЯ ВОРОЖЕЙКИНА

Лев Евгеньевич — ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ

Светлана — ЯНА ИВАНОВА

Маргарита Павловна — МАЙЯ БАРКОВСКАЯ

Савва Игнатьевич — ИГОРЬ ОРОБЕЙ

В спектакле заняты:

• Костик Ромин - финалист теле проекта «ГОЛОС» ПАВЕЛ ИВАНОВ

• Маргарита Павловна – МАЙЯ БАРКОВСКАЯ

• Алиса Витальевна - Народная артистка России ЕЛЕНА ИОНОВА; НАДЕЖДА ЛЕНЬШИНА

• Лев Евгеньевич Хоботов – ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ

• Савва Игнатьевич – ИГОРЬ ОРОБЕЙ, КОНСТАНТИН УЖВА

• Людочка – Лауреат международных конкурсов - МАРИЯ ВОРОЖЕЙКИНА

• Светлана – ЯНА ИВАНОВА

• Я вся такая непредсказуемая - ЯНА ИВАНОВА

• Рита – МАРГАРИТА НУНЬЕС РОМЕРО

• Аркадий Варламович Велюров – Заслуженный артист России ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ



Музыкальная комедия «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» это всем известная история, являющаяся теле бестселлером не одного поколения. В нашей версии этой пьесы будет много музыки и движения, но при этом сюжет останется хрестоматийным. В инсценировке этой пьесы для нас главным является сохранение атмосферы Москвы 50-60 годов. Пусть мы все моложе или значительно моложе, но у нас есть генная ностальгия и любовь к этому времени, в котором были счастливы наши отцы и деды, мамы и бабушки. У нас есть тяга к этому счастливому времени, в котором рождалась любовь наших родителей, а потом рождались и мы сами!