Покой и цвет Анри Матисса

Главой группы фовистов и одной из ключевых фигур мирового искусства ХХ столетия был Анри Матисс.

По мысли художника, предназначение картины в начале XX столетия заключалось в том, чтобы погрузить уставшего и опустошенного обитателя современного мира в гармоничную среду, давая ему отдых, уводя от тревог и волнений. Матиссу дорог идеал близости человека и природы – он стремится приблизиться к чистоте ощущений, свойственной детскому или первобытному творчеству.

На встрече мы больше узнаем о творческом подходе Анри Матисса –какими материалами он пользовался? Какие сюжеты вдохновляли его? Как эволюционировало его творчество? Но на теоретических знаниях, мы, конечно, не остановимся, и попробуем создать свою картину, опираясь на примеры работ великого художника. Использовать будем холст и краски – если все это в новинку для вас – не беда! Изобразить можно любой сюжет, который будет вам по силам.

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