Татьяна Селиханова родилась в 1962 году в Белоруссии.

Окончила Санкт-Петербургский университет профсоюзов. По специальности - экономист-менеджер.

В 2009 году поступила в изостудию Школы ремёсел при Отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея, где преподавал Заслуженный художник Российской Федерации В.Н. Бубенцов.

Выставляется с 2021 года.

Первое знакомство с миром искусства у Татьяны произошло в Дании. Теплоход "Клавдия Еланская" был зафрахтован в туристический круиз по Европе с художником Херлуфом Бидструпом.

На встрече с туристами художник много говорил, что творчество - это символ мира для детей и взрослых. И совершенно не важно большая это картина или маленький рисунок. И что эмоция от впечатления - это наша стихийная сила, которая способна притянуть, оттолкнуть, порадовать, заставить поверить или вызвать разочарование в чём-либо. Миссия творчества - передавать энергию от человека к человеку.

В поиске понимания своего внутреннего мира, разнообразия красок и художественных техник, у автора появилось хобби, усиливающееся с каждым разом от встречи с интересными, увлечёнными людьми.

В экспозицию выставки вошло 31 произведение автора.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22.