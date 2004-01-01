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Поэзия обнаженного сердца

Литературно-музыкальный вечер 

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События: Музыкальный вечер.

Литературно-музыкальная встреча посвящена 90-летию со дня рождения поэта и переводчика Риммы Федоровны Казаковой. В советской России песни на ее стихи пелись повсюду. Критики отмечали широту поэтического дара Риммы Федоровны,

а читатели чувствовали в её стихотворениях интуицию женского сердца.

Имя Риммы Казаковой по-прежнему остается в ряду первых поэтов страны.

На вечере прозвучат поэтические строки Казаковой и песни, положенные на ее стихи. Мероприятие организовано совместно со Всероссийским созидательным движением «Русский лад» в рамках проекта  «Код долголетия».

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