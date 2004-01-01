Поэзия обнаженного сердца

Литературно-музыкальная встреча посвящена 90-летию со дня рождения поэта и переводчика Риммы Федоровны Казаковой. В советской России песни на ее стихи пелись повсюду. Критики отмечали широту поэтического дара Риммы Федоровны,

а читатели чувствовали в её стихотворениях интуицию женского сердца.

Имя Риммы Казаковой по-прежнему остается в ряду первых поэтов страны.

На вечере прозвучат поэтические строки Казаковой и песни, положенные на ее стихи. Мероприятие организовано совместно со Всероссийским созидательным движением «Русский лад» в рамках проекта «Код долголетия».