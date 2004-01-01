Поэты России
Выставка ученицы выпускного класса Детской школы искусств им. А.С. Розанова (г. Кировск) Валерии Голотенко
Выставка ученицы выпускного класса Детской школы искусств им. А.С. Розанова (г. Кировск) Валерии Голотенко
В экспозиции будут представлены 11 портретов русских поэтов, составляющих гордость русской литературы. Большинство из них представители Серебряного века.
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея
Выставка из цикла выставок работ членов клубов Мурманской области «Клуб’ОК»