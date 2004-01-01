Поэты России

Выставка ученицы выпускного класса Детской школы искусств им. А.С. Розанова (г. Кировск) Валерии Голотенко

В экспозиции будут представлены 11 портретов русских поэтов, составляющих гордость русской литературы. Большинство из них представители Серебряного века.