Поэт Борис Лукин

Борис Иванович Лукин - известный поэт, эссеист, литературный критик, переводчик. Член Союза писателей России. Автор поэтических книг «Понятие о прямом пути», «Междуречье», «Долгота времени», «Поединок», «LeLь», «Ганнибал», «Летосовершение» и др. Его стихи переведены на многие языки мира. Автор-составитель пятитомной антологии современной литературы России «Наше время» и десятитомной антологии русской поэзии о Великой Отечественной войне «Война и Мир». Как переводчик неоднократно представлял свои произведения на страницах журнала «Вертикаль. ХХI век».

Борис Лукин впервые приезжает в Мурманск. Цель его визита в заполярную столицу – сбор материалов о поэтах Мурмана, которые войдут в новые тома антологий. Он расскажет о проделанной и предстоящей работе, познакомит с уникальными находками и собственным творчеством. Мероприятие пройдет в рамках конференции XX «Масловские чтения».