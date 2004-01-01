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Поэма огня

Выставка изданий, посвященная 150-летию со дня рождения Александра Скрябина

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События: Выставки.

Александр Николаевич Скрябин - русский композитор, пианист, педагог. Cовременники называли его композитором-философом. Наиболее популярные сочинения автора - три симфонии, «Поэма экстаза» (1907), «Прометей» (1910).

Скрябин первым в мире придумал концепцию свето-цвето-звука: визуализировал мелодию с помощью цвета.

Композитор мечтал воплотить в жизнь необыкновенное действо, состоящее из всех видов искусств - музыки, танца, пения, архитектуры, живописи. Так называемая «Мистерия» должна была начать отсчет времени нового идеального мира. Александр Николаевич, к сожалению, не успел осуществить свою идею.

На выставке представлена книга Леонида Сабанеева «Воспоминания о Скрябине». Она охватывает пять лет жизни композитора. Это время интенсивной работы над замыслом «Мистерии» и напряженных человеческих отношений, годы увлечения оккультизмом и мистическими учениями. Увлекательность и стиль изложения заслуженно снискали этой книге славу истинного бестселлера, ставшего библиографической редкостью.

В книге Ларисы Зориловой «А.Н. Скрябин. Путь к мистерии» анализируются духовно-творческие поиски выдающегося композитора и пианиста в контексте становления музыкального искусства Серебряного века, мистические и мифологические образы в творчестве композитора, стилевые и гармонические особенности его музыкальных произведений.

Экспозицию дополняют грампластинки с записями произведений Александра Николаевича Скрябина из фонотеки библиотеки.

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