18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения любимого артиста для нескольких поколений зрителей - Юрия Никулина.

Юрий Владимирович артистическую карьеру начал в цирке, а в кино дебютировал в 36 лет. С первых картин он зарекомендовал себя как профессиональный, неподражаемый и разнохарактерный актёр. С цирковой арены Никулин перенес на экран различные роли-маски, широко используя цирковую эксцентрику и фактуру. А участие в комедиях Леонида Гайдая принесло ему всенародную любовь.

Актёр играл не только комические роли. В фильмах «Андрей Рублев», «Когда деревья были большими», «Ко мне, Мухтар» раскрылся драматический талант исполнителя. Замечательны роли Никулина в фильмах о Великой Отечественной войне: «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны». Сам актер воевал, был награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

На выставке представлена книга Иевы Пожарской «Юрий Никулин» из серии «Жизнь замечательных людей», исследование Федора Раззакова «Юрий Никулин. Смешное и трагическое», автобиография артиста «Почти серьезно», видеокассеты и диски с записями самых популярных фильмов.