Почерк – застывший язык души
Выставка из цикла выставок «Простые вещи»
Выставка из цикла выставок «Простые вещи»
Выставка приурочена ко Дню ручного письма (или Дню почерка), который был учрежден по инициативе Ассоциации производителей пишущих принадлежностей. Праздник отмечается 23 января и напоминает нам об уникальности ручного письма, о неповторимости почерка каждого человека и необходимости практиковаться в нем, потому что ручное письмо не только развивает мозг и улучшает память, но и делает человека уникальным, так как в мире не существует двух людей с идентичным почерком.
В экспозиции представлены дневниковые записи, рукописные письма, автографы и благопожелания мурманских художников, а также поздравительные открытки, подписанные нашими современниками и образцы почерков деятелей русской литературы XIX века.
Новогодняя ярмарка
Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея