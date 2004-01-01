Почерк – застывший язык души

Выставка приурочена ко Дню ручного письма (или Дню почерка), который был учрежден по инициативе Ассоциации производителей пишущих принадлежностей. Праздник отмечается 23 января и напоминает нам об уникальности ручного письма, о неповторимости почерка каждого человека и необходимости практиковаться в нем, потому что ручное письмо не только развивает мозг и улучшает память, но и делает человека уникальным, так как в мире не существует двух людей с идентичным почерком.

В экспозиции представлены дневниковые записи, рукописные письма, автографы и благопожелания мурманских художников, а также поздравительные открытки, подписанные нашими современниками и образцы почерков деятелей русской литературы XIX века.