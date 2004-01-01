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Победный май

Информационная акция, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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События: Акции.

В рамках акции сотрудники библиотеки окажут помощь в поиске сведений в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, помогут в оцифровке семейных архивов: писем, фотографий, открыток военного времени.

Посетители библиотеки ознакомятся с коллекцией «Сохраняя память о войне» в электронной библиотеке «Кольский Север». 

На сайте библиотеки www.mgounb.ru можно пройти  онлайн-тест «ЗА Родину!», который позволит проверить знания об основных событиях периода Великой Отечественной войны.

Виртуальная выставка «Эхо войны» представит лучшие книги современных авторов о событиях тех лет. Послушать аудиокниги  о войне станет возможным с помощью виртуальной выставки «Они сражались за Родину». Ознакомиться с выставками можно в зале электронных ресурсов.

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