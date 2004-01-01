Победный май

Акция посвящена 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она пройдет с 6 по 14 мая в библиотеках Мурманской области. В рамках акции специалисты библиотек окажут помощь в поиске информации в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В Мурманской областной научной библиотеке состоится квиз «Морские орлята – юнги Победы», читатели примут участие в онлайн-викторине «Шаги к Победе: 1418 дней и ночей», познакомятся с виртуальной выставкой современных книг о войне «Эхо войны», виртуальной выставкой аудиокниг о войне «Они сражались за Родину», интерактивной выставкой «Мурман прифронтовый».