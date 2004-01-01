По волнам моей памяти

В ретроспективной экспозиции представлены работы художников, безвременно ушедших из жизни в последние годы: Владимира Алексеевича Кумашова, Никиты Ростиславовича Духно, Арви Ивановича Хуттунена, Александра Георгиевича Феофилактова и Анатолия Григорьевича Шаковца, а также фотографии из фондового собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций.

Посетители выставки познакомятся с живописными произведениями и графическими листами известных мурманских мастеров изобразительного искусства.