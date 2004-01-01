156287

По волнам моей памяти

Живопись и графика из собрания музея

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

В ретроспективной экспозиции представлены работы художников, безвременно ушедших из жизни в последние годы: Владимира Алексеевича Кумашова, Никиты Ростиславовича Духно, Арви Ивановича Хуттунена, Александра Георгиевича Феофилактова и Анатолия Григорьевича Шаковца, а также фотографии из фондового собрания Мурманского областного художественного музея и частных коллекций.

Посетители выставки познакомятся с живописными произведениями и графическими листами известных мурманских мастеров изобразительного искусства.

Художественный музей
c 28 июля по 29 августа
Цены

Информация по телефону: 45-63-10

Вход согласно прейскуранту

Смотрите также

155856155856
00
Умная гостиная
c 8 июня по 31 декабря
Художественный музей

Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?