По пути «Фрама» – великие дрейфы судов в Центральной Арктике

Выставочный проект посвящен истории выдающихся дрейфов судов в Центральной Арктике.

В конце XIX века норвежская экспедиция под руководством исследователя Арктики Фритьофа Нансена стала настоящим прорывом в методах полярных исследований. Специально построенное экспедиционное судно «Фрам» впервые в мировой практике в течение трех лет вместе с дрейфующими льдами прошло через Центральный район Северного Ледовитого океана, заложив традиции исследований северных широт.

В 1918 году Руаль Амундсен на шхуне «Мод» попытался повторить поход «Фрама». Экспедиция была намного менее успешной, однако ее научные достижения были оценены весьма высоко. Еще одним важным этапом освоения Арктики стал дрейф ледокольного парохода «Г.Седов» в 1937-1940 годах, внесший свой ценный вклад в исследование региона.

В рамках открытия состоится обзорная экскурсия по выставке, на которой гости узнают о деятельности великого норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена, увидят десятки подлинных экспонатов и фотографий, иллюстрирующих исследование Арктики норвежскими и советскими учеными, познакомятся с историей легендарных для Арктики судов.

Выставка организована при поддержке правительства Мурманской области.