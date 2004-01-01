По городам

Московский фотограф и музыкант много путешествует.



В своих фотографиях он стремится запечатлеть момент жизни человека внутри города. Его задача - показать сцены из жизни городов в разных точках мира, быт жителей, развитие и рост городов на фоне смешения эпох и пластов городской культуры.



В экспозиции представлены снимки из Москвы, Ярославля, Дублина, Флоренции, Ростова Великого, Лондона, Ижевска, Благовещенска и других городов.



