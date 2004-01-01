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По городам

Фотовыставка Василия Колоды

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События: Выставки.

Московский фотограф и музыкант много путешествует.

В своих фотографиях он стремится запечатлеть момент жизни человека внутри города. Его задача - показать сцены из жизни городов в разных точках мира, быт жителей, развитие и рост городов на фоне смешения эпох и пластов городской культуры.

В экспозиции представлены снимки из Москвы, Ярославля, Дублина, Флоренции, Ростова Великого, Лондона, Ижевска, Благовещенска и других городов.

AZIMUT
c 1 июля по 1 августа
Цены

Вход свободный

Телефон для справок – 8(8152) 43-17-48, 56-02-64

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