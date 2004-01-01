Изысканная комедия «Плохие парни» — это полтора часа смеха.

Двое мужчин думают, что их не слышат? Ха! Интересно? Вам на этот спектакль! Тут будет и смех, и «ай, да молодцы, как точно подмечено, прям про меня». Начальник и подчинённый, — в спектакле решают вопрос жизни и… жизни. Просто, понятно и… здраво. Они не притворяются, они настоящие, и говорят так, как есть о том, что их волнует больше всего. Комедия «Плохие парни» о каждом из нас… В пьесе есть самоирония и изящный сарказм. Они не «Плохие парни», они — взрослые и успешные мужчины, которые много лет карабкались по жизни вверх, а оказалось, что всё ещё впереди. И вообще, много чего оказалось…

Роскошный комедийный дуэт Андрея Носкова и Андрея Ковалёва — делится со зрителем своими открытиями.

Актеры:

Андрей Носков – актёр российского тетра и кино, известный самому широкому кругу зрителей по сериалу "Кто в доме хозяин?", где он сыграл главного героя Никиту Воронина. Он умеет быть разным – романтиком или циником, бизнесменом или беззаботным домработником.

Андрей Ковалев - российский писатель, автор и исполнитель моноспектаклей, шоумен, ведущий авторских передач на телевидении и радио, публицист , режиссер и актер в телевизионных фильмах. Награжден за «Самую народную программу», «Сезам», «Теффи — регион».