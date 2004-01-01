В экспозиции представлено 55 произведений 40 выдающихся мастеров, отличников Петербургской академии художеств. Многие из представленных произведений приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым, основателем Третьяковской галереи, который стремился отразить процесс развития русского искусства во всем многообразии, не пропустив ни одного яркого и талантливого явления.



Карл Брюллов и Федор Бруни, Сергей Зарянко и Иван Макаров, Константин Маковский и Генрих Семирадский, Федор Бронников и Степан Бакалович, Василий Смирнов и братья Павел и Александр Сведомские, Иван Айвазовский и Юлий Клевер – прославленные мастера не зря именовались современниками «виртуозами кисти». Их произведения поражают совершенством рисунка, мастерством композиции, блеском колорита, разнообразием фактурных эффектов, занимательностью сюжетов, огромной эрудицией и трудолюбием. Академическая живопись в лице наиболее талантливых своих представителей была хранительницей заветов живописного мастерства, внимания к формальным свойствам искусства.

Русское академическое искусство ХIХ века – значительное художественное явление, долго ждавшее специального показа и исследования. Выставочный проект «Пленники красоты» помогает создать более объективную картину развития русского искусства, восстановить историческую справедливость и отдать дань художникам, внесшим существенный вклад в развитие культуры ХIХ столетия, а также лучше понять истоки многих явлений искусства ХХ века.