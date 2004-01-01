Пленэр на Терском берегу

Выставка творческих работ юных и взрослых участников пленэра, проходившего в Мурманске, Умбе и Варзуге этим летом

На выставке представлены творческие работы юных и взрослых участников пленэра, проходившего в Мурманске, Умбе и Варзуге этим летом.

Все работы были созданы в рамках арт-резиденции «Терский берег». Это проект, направленный на создание первой креативной резиденции на территории Терского района. Резиденция объединяет усилия и идеи местного сообщества и представителей творческой индустрии с целью сохранения и популяризации поморской культуры, как основы для развития поселений, расположенных на Терском берегу.

Илона Голуда, участница резиденции, провела серию занятий для жителей - поморов по рисованию на открытом воздухе. Тематика этих творческих встреч выстраивалась вокруг пейзажей поселений и городов Кандалакшского залива Белого моря: Колвицы, Умбы, Оленицы, Кузреки, Кузомени, Варзуги.

Участники пленэра занимались наблюдениями за архитектурой и окружающей природой, изучали особенности палитры оттенков северного лета. Под руководством художницы учились передавать графику движения моря, фактуру стволов деревьев, неуловимость облаков и яркость солнца.

Также в экспозиции выставки представлены работы Илоны Голуды, этюды, наброски и зарисовки быта поморов, пейзажи Терского берега, портреты участников и гостей резиденции.