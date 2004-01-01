Пионерии первый отряд

19 мая исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации. Истоки пионерского движения берут начало в ХIХ столетии в скаутинге. К 1917 году в России было сформировано немало детских скаутских объединений. Организация насчитывала около 50 тысяч участников, которые оказывали различную социальную помощь.

На выставке читатель найдет издания по истории создания пионерской организации. Здесь представлены книги, которые читали пионеры нашей страны.

Среди самых популярных авторов – Валентина Осеева, Лев Кассиль, Аркадий Гайдар, Александр Волков, Анатолий Рыбаков, Валентин Катаев, Виталий Бианки, Владимир Короленко и многие другие.

На выставке также представлены издания 50-60-х годов XX века серии «Библиотечка пионера «Знай и умей». Отдельный раздел выставки посвящен пионерам – героям Великой Отечественной войны.