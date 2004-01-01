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Пиковая дама

Необычный, мистический, волнующий и энергичный спектакль

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Ограничения: 12+
События: Спектакли.

«Пиковая дама» - это, пожалуй, самая загадочная и мистическая повесть Александра Сергеевича Пушкина. Существует легенда, что в основе сюжета повести лежит реальная история из жизни одной из самых влиятельных, известных и блистательных статс-дам Петербурга, особы весьма загадочной и таинственной.  Повесть является одним из самых интерпретируемых произведений Александра Сергеевича, споры о котором не умолкают по сей день, а загадку которого пытаются разгадать вот уже несколько поколений.

«Пиковая дама» в прочтении Флотского театра – это больше, чем просто драматическая история о бравых конногвардейцах, Германне, которому открылась жуткая тайна трех карт, старой графине и ее воспитаннице Лизе. Это мистическая история возмездия, повествующая о том, что за любой поступок обязательно последует расплата, ведь азарт, алчность и жажда достичь желаемого любыми средствами неистребимы в человеке.

Драматический театр Северного Флота
30 апреля
19:00
1 мая
19:00
2 мая
19:00
Цены

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