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Пигмалион

Роман-приключение в двух частях

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События: Спектакли.

Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии… только в России – больше ста постановок. 

В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или не любви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества. 

Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!

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