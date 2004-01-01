Историю об Элизе Дуллитл, превратившейся из цветочницы в леди, можно назвать одной из самых знаменитых в истории мировой литературы и театра. За сто лет (а пьеса написана в 1913 году) «Пигмалион» был поставлен в Англии, Германии, Дании, Швеции, США, Индии… только в России – больше ста постановок.

В пьесе Бернарда Шоу каждый найдет свое: превращение вульгарной, уличной девицы в светскую барышню; историю любви или не любви; размышление о том, как может человек меняться в новой для себя среде; ироничное изображение светского общества.

Стоит увидеть, как вульгарная, резкая, безграмотная цветочница перерождается в изысканную светскую леди!