Петр I. Жизнь во благо России

Петр I - деятель мирового масштаба, таланты его многогранны. Он умел держать меч, но с не меньшим успехом владел пером, охотно брался за топор и резец. В его правление Россия совершила огромный скачок вперед. Страна утвердилась на берегах Балтики, приобрела кратчайший торговый путь в Европу. Петровские реформы определили исторический путь России. Благодаря Петру I появилась первая печатная газета, были открыты первые военные и профессиональные школы, возникли первые типографии, первый в стране музей, первая публичная библиотека, открыты первые театры, парки, основана Академия наук, военно-морской флот. Важной заслугой Петра Великого является строительство Санкт-Петербурга и основание Таганрога. До сих пор он считается одним из самых выдающихся политиков и реформаторов.

Среди изданий, посвященных императору, хочется выделить книгу «Петр I» известного историка Николая Павленко. Издание выдержано в документальной стилистике, с привлечением опубликованных и неопубликованных источников. Читается на одном дыхании, подобно добротному историческому роману. Автор книги раскрывает перед читателем собственный взгляд на многогранную деятельность реформатора.

На выставке представлена литература о Санкт-Петербурге, созданном Петром Великим. Историческая и культурная значимость города общеизвестна. На страницах книги «Истории и легенды старого Петербурга» историка Анатолия Иванова читателя ожидает удивительное разнообразие: прогулки по старым и современным улицам Северной столицы, знакомство с бытом и нравами XVII - начала XX столетий, в том числе и глазами иностранцев. Возможность окунуться в атмосферу минувших дней, встречи с примечательными личностями - яркими представителями своего времени.

На выставке посетители увидят художественную литературу о Петре I. Это книги Алексея Толстого «Петр I», Юрия Германа «Россия молодая», Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим», поэма Александра Пушкина «Медный всадник» и его исторический роман «Арап Петра Великого».

Несомненный интерес представляют статьи из журналов «Родина», «Честь Отечества», «Историк», «Военно-исторический журнал», «Исторический архив», «Север», «Дилетант», посвященные преобразованиям Петра I в России.