Петербург. Век двадцатый Взгляд художника

Петербург, Петроград, Ленинград … Какие знакомые имена на карте русской истории и культуры.

Город, построенный в одночасье неистовым реформатором; город, ставший столицей и символом новой России, переживший со страной взлеты и падения, поражения и победы, трагические и блистательные времена.

“Непостижимый, неуловимый” (А. Блок) город, вобравший в себя культуру Запада и восточных славян, объединивший европейскую и русскую архитектурные традиции; город, созданный зодчими, писателями и поэтами.

В экспозиции представлено более 40 гравюр из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова — профессора, доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов, соучредителя и члена Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики, автора более 50 статей о коллекционировании и художниках-графиках.