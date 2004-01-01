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Петербург Достоевского

Открытие интерактивной выставки с виртуальной экскурсией

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События: Выставки.

Интерактивная выставка познакомит с видеофильмом, созданным на средства гранта Министерства культуры Мурманской области совместно с Мурманской областной общественной молодёжной организацией «Крылья».

Съемки фильма объединили два города – Мурманск и Санкт-Петербург. Продюсером видеофильма выступила директор Межпоселенческой библиотеки Кольского района Светлана Чемоданова. Главной целью этого видеопроекта было приближение личности и творчества великого писателя к современной молодежи.

Виртуальная экскурсия покажет места, где жил писатель и его литературные герои.

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