Первенство Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ)

Любите спорт? Вам нравится смотреть за борьбой команд и яркой игрой? А в особенности – за игрой хоккейных команд? Тогда приходите на Первенство национальной молодежной лиги.

Что может быть лучше, чем увидеть соревнование живую, испытать яркие эмоции и "поболеть" за любимую команду?

Вход на матчи свободный для:

- детей до 14 лет

- студентов при предъявлении студенческого билета

- пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения

- участников СВО

27 января, 13:00, СБ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-576" (г. Санкт-Петербург)

28 января, 13:00, ВС - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-576" (г. Санкт-Петербург)

06 февраля, 19:00, ВТ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-Юниор" (г. Санкт-Петербург)

07 февраля, 19:00, СР - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-Юниор" (г. Санкт-Петербург)

16 февраля, 19:00, ПТ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Брянск" (г. Брянск)

17 февраля, 13:00, СБ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Брянск" (г. Брянск)

20 февраля, 19:00, ВТ- ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Хорс Подольск" (Московская область)

21 февраля, 19:00, СР - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Хорс Подольск" (Московская область)