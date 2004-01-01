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Первенство Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ)

Соревнования хоккейных команд

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События: Спорт, Соревнование.

Любите спорт? Вам нравится смотреть за борьбой команд и яркой игрой? А в особенности – за игрой хоккейных команд? Тогда приходите на Первенство национальной молодежной лиги.

Что может быть лучше, чем увидеть соревнование живую, испытать яркие эмоции и "поболеть" за любимую команду?

Вход на матчи свободный для:
- детей до 14 лет
- студентов при предъявлении студенческого билета
- пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения
- участников СВО

27 января, 13:00, СБ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-576" (г. Санкт-Петербург)

28 января, 13:00, ВС - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-576" (г. Санкт-Петербург)

06 февраля, 19:00, ВТ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-Юниор" (г. Санкт-Петербург)

07 февраля, 19:00, СР - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-Юниор" (г. Санкт-Петербург)

16 февраля, 19:00, ПТ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Брянск" (г. Брянск)

17 февраля, 13:00, СБ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Брянск" (г. Брянск)

20 февраля, 19:00, ВТ- ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Хорс Подольск" (Московская область)

21 февраля, 19:00, СР - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Хорс Подольск" (Московская область)

Ледовый Дворец Спорта
c 27 по 28 января
13:00
c 6 по 7 февраля
19:00
16 февраля
19:00
17 февраля
13:00
c 20 по 21 февраля
19:00
Цены

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