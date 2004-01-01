Первенство Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ)
Соревнования хоккейных команд
Соревнования хоккейных команд
Любите спорт? Вам нравится смотреть за борьбой команд и яркой игрой? А в особенности – за игрой хоккейных команд? Тогда приходите на Первенство национальной молодежной лиги.
Что может быть лучше, чем увидеть соревнование живую, испытать яркие эмоции и "поболеть" за любимую команду?
Вход на матчи свободный для:
- детей до 14 лет
- студентов при предъявлении студенческого билета
- пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения
- участников СВО
27 января, 13:00, СБ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-576" (г. Санкт-Петербург)
28 января, 13:00, ВС - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-576" (г. Санкт-Петербург)
06 февраля, 19:00, ВТ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-Юниор" (г. Санкт-Петербург)
07 февраля, 19:00, СР - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Динамо-Юниор" (г. Санкт-Петербург)
16 февраля, 19:00, ПТ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Брянск" (г. Брянск)
17 февраля, 13:00, СБ - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Брянск" (г. Брянск)
20 февраля, 19:00, ВТ- ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Хорс Подольск" (Московская область)
21 февраля, 19:00, СР - ХК "Арктика" (Мурманская область) - ХК "Хорс Подольск" (Московская область)