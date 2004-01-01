Перекличка поэтов: Гумилев. Вийон. Бодлер.

2021 год можно назвать годом Николая Гумилева. 15 апреля исполняется 135 лет со дня рождения этого замечательного русского поэта, критика, переводчика, путешественника. 26 августа – 100 лет со дня его ухода.

Апрель этого года - юбилейный месяц еще двух поэтов. 1 апреля отмечается 590 лет со дня рождения Франсуа Вийона – первого французского лирика позднего Средневековья. Его баллады рассказывают о любви к жизни, о бренности существования, о противоречиях души и тела. Одно из самых известных произведений Вийона – «Баллада о дамах былых времен». В начале XX века баллада была переведена на русский язык Николаем Гумилевым.

9 апреля исполняется 200 лет со дня рождения французского поэта, критика, переводчика Шарля Бодлера. Он повлиял на развитие всей европейской поэзии, стал основоположником декаданса и символизма. Статьей Николая Гумилева «Поэзия Бодлера» должен был открыться первый том сочинений Бодлера в издательстве «Всемирная литература» под редакцией Гумилева. После расстрела Гумилева издательство исключило сборник из своих планов. Поэт успел перевести для него пятнадцать стихотворений Бодлера и отредактировать еще двадцать пять.

На выставке можно ознакомиться с изданиями о жизни и творчестве Николая Гумилева, Франсуа Вийона, Шарля Бодлера. Творческую биографию поэта воссоздает в книге «Николай Гумилев. Слово и дело» Юрий Зобнин. Биография «Жизнь Николая Гумилева» Валерия Шубинского – это не только доскональное исследование жизни Гумилева, но и увлекательное путешествие в далекое прошлое, погружение в неповторимую атмосферу самой странной, яркой и трагической эпохи в истории русской культуры. «Гумилев без глянца» представляет полный портрет удивительного поэта глазами друзей и врагов: личность, родные и близкие, донжуанский список, приключения и подвиги, заповеди конквистадора.

Читатель также найдет на выставке следующие издания: «Франсуа Вийон» Жана Фавье, «Бодлер» Жана Батиста Бароняна, «Бодлер» Анри Труайя из серии «Жизнь замечательных людей», книги «Горестная жизнь Франсуа Вийона» Франсиса Карко, «Пассажи: этюды о Бодлере» Сергея Фокина.