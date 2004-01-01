Перекличка поэтов: Гумилев. Вийон. Бодлер.
Выставка из цикла «Бывают странные сближения»
Выставка из цикла «Бывают странные сближения»
2021 год можно назвать годом Николая Гумилева. 15 апреля исполняется 135 лет со дня рождения этого замечательного русского поэта, критика, переводчика, путешественника. 26 августа – 100 лет со дня его ухода.
Апрель этого года - юбилейный месяц еще двух поэтов. 1 апреля отмечается 590 лет со дня рождения Франсуа Вийона – первого французского лирика позднего Средневековья. Его баллады рассказывают о любви к жизни, о бренности существования, о противоречиях души и тела. Одно из самых известных произведений Вийона – «Баллада о дамах былых времен». В начале XX века баллада была переведена на русский язык Николаем Гумилевым.
9 апреля исполняется 200 лет со дня рождения французского поэта, критика, переводчика Шарля Бодлера. Он повлиял на развитие всей европейской поэзии, стал основоположником декаданса и символизма. Статьей Николая Гумилева «Поэзия Бодлера» должен был открыться первый том сочинений Бодлера в издательстве «Всемирная литература» под редакцией Гумилева. После расстрела Гумилева издательство исключило сборник из своих планов. Поэт успел перевести для него пятнадцать стихотворений Бодлера и отредактировать еще двадцать пять.
На выставке можно ознакомиться с изданиями о жизни и творчестве Николая Гумилева, Франсуа Вийона, Шарля Бодлера. Творческую биографию поэта воссоздает в книге «Николай Гумилев. Слово и дело» Юрий Зобнин. Биография «Жизнь Николая Гумилева» Валерия Шубинского – это не только доскональное исследование жизни Гумилева, но и увлекательное путешествие в далекое прошлое, погружение в неповторимую атмосферу самой странной, яркой и трагической эпохи в истории русской культуры. «Гумилев без глянца» представляет полный портрет удивительного поэта глазами друзей и врагов: личность, родные и близкие, донжуанский список, приключения и подвиги, заповеди конквистадора.
Читатель также найдет на выставке следующие издания: «Франсуа Вийон» Жана Фавье, «Бодлер» Жана Батиста Бароняна, «Бодлер» Анри Труайя из серии «Жизнь замечательных людей», книги «Горестная жизнь Франсуа Вийона» Франсиса Карко, «Пассажи: этюды о Бодлере» Сергея Фокина.
Выставка из собрания музея и частных коллекций
Выставка изданий, посвящённая Дню космонавтики