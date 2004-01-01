Пасвик. Жизнь у трех границ

В 2022 году 30 лет со дня основания отмечает государственный природный заповедник «Пасвик» – самый молодой в Мурманской области. Он был основан 16 июля 1992 года. Это единственный заповедник в России, западная граница которого совпадает с государственной границей страны.

Заповедник интересен не только природой, но и историей. В разное время здесь жили саамы, финны, русские и норвежцы. На некоторых участках обнаружены следы пребывания людей каменного века.

В преддверии юбилея в библиотеке состоится встреча с заместителем директора, начальником экологического просвещения и международного сотрудничества заповедника Александрой Синяк. Александра Дмитриевна расскажет об истории создания «Пасвика», о его природоохранной, научной и просветительской деятельности, познавательном туризме.

Участники встречи узнают много интересных фактов и смогут задать интересующие их вопросы.