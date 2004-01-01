Пасторальные мотивы

Всеволод Кузнецов – молодой мурманский художник. Увлечение рисованием появилось ещё в раннем детстве. Настоящую любовь к живописи художнику привил преподаватель Детской художественной школы г. Мурманска Владимир Скокленёв.

Всеволод Кузнецов закончил Ярославское художественное училище, был вольнослушателем в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Позже закончил факультет изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

В настоящее время молодой художник занимается педагогической деятельностью, проводит мастер-классы для взрослых и детей, преподаёт основы академической школы рисования.

Всеволод Кузнецов участник многочисленных выставок. Работы художника находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

На выставке представлено12 живописных работ. Перед зрителем раскрывается многообразие русской природы, её ни с чем несравнимая красота. На картинах изображены пейзажи Крайнего Севера и Санкт - Петербурга.