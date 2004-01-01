Одна из самых впечатляющих и запоминающихся гонок на Белом море — этап межрегиональной регаты крейсерских яхт под названием «Кубок Кандалакшского залива»!

«Паруса Кандалакши» - это настоящий праздник для любителей морских приключений! Вас ждет одна из самых красивых и зрелищных гонок на Белом море - этап межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива»!



Посмотреть на паруса ежегодно приходит более трех тысяч зрителей!

На празднике вас ждет интересная концертная программа, мастер-классы, тематические и игровые зоны для взрослых и детей, Не забудьте попробовать настоящую поморскую уху, кашу, чай и глинтвейн на наших фудкортах!