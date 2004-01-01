Парижское каре
Выставка к 115-летию создания прически
Выставка к 115-летию создания прически
Мировая мода отмечает 115-летие знаменитой стрижки с низкой и подчёркнуто прямой чёлкой – «парижского каре».
«Каре» получило широкое распространение в артистической среде и среди жён представителей европейской богемы. Новая волна моды на эту стрижку пришлась на 20-е годы, когда она стала исключительно популярной среди ведущих актрис Голливуда.
В экспозиции будут представлены материалы об истории знаменитой прически и о людях ее носивших.
Из собрания Русского музея (г. Санкт-Петербург)
Выставка, посвященная промыслу белошвейного рукоделия