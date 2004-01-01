Парижское каре

Мировая мода отмечает 115-летие знаменитой стрижки с низкой и подчёркнуто прямой чёлкой – «парижского каре».

«Каре» получило широкое распространение в артистической среде и среди жён представителей европейской богемы. Новая волна моды на эту стрижку пришлась на 20-е годы, когда она стала исключительно популярной среди ведущих актрис Голливуда.

В экспозиции будут представлены материалы об истории знаменитой прически и о людях ее носивших.