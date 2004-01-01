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Парижское каре

Выставка к 115-летию создания прически

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События: Выставки.

Мировая мода отмечает 115-летие знаменитой стрижки с низкой и подчёркнуто прямой чёлкой – «парижского каре».
«Каре» получило широкое распространение в артистической среде и среди жён представителей европейской богемы. Новая волна моды на эту стрижку пришлась на 20-е годы, когда она стала исключительно популярной среди ведущих актрис Голливуда.

В экспозиции будут представлены материалы об истории знаменитой прически и о людях ее носивших.

Художественный музей
c 22 марта по 14 апреля

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