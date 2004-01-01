Памяти Надежды Жилиной

Живописец, родилась 8 февраля 1952 года в поселке Кукисвумчорр (Кировск). Участвовала в выставках самодеятельных художников Мурманской области. Персональные выставки состоялись в г. Апатиты, в г. Мончегорске, в г. Мурманске. Состояла в объединении профессиональных и самодеятельных художников «Галерея «М» г. Апатиты. Работы хранятся в музеях и частных коллекциях России, а также в Германии.

Живописная работа автора «Весна в Хибинах» (1983), представленная на выставке, передает красоту северной природы, возвышающиеся в центральной части Кольского полуострова Хибины, где расположен родной город художницы Кировск.