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Палата бизнес-класса

Комедия-фарс драматурга Александра Коровкина

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События: Спектакли.

Кризис, эпидемия и жара вгоняют в тоску и хворь?

Предлагаем самый мощный антидепрессант сезона – билет на комедию-фарс драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным сериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и других. Два часа заразительного хохота и полное удовлетворение от торжества справедливости - этого так не хватает нам в повседневной жизни! Не рейтинг таблетки, покупайте билеты на спектакль. Блистательная игра звёзд сатирического жанра, неожиданные повороты сюжета и весьма реалистичные персонажи делают поход на спектакль отличным подарком для всех категорий зрителей.

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожжённого Коммерсантъ после пикантной операции и заслуженного артиста - пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и провернёт ее не смотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкает мужа любовницы из окна, сделает ещё массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо. В итоге - полный хэппи-энд и переосмыслением настоящих ценностей всеми героями действа!

Режиссёр-постановщик: Семен Стругачёв

Режиссёр: Татьяна Вдовиченко 

Действующие лица и исполнители:

  • Разницкий Виктор Сергеевич - Народный артист России Семен Стругаяёв
  • Лариса Петровна (Лора), его жена - Ольга Прокофьева
  • Изумрудов Евгений Борисович - Заслуженный артист России Георгий Мартиросян
  • Илона - Светлана Пермякова
  • Феликс - Дмитрий Аверин
  • Жанна (его жена) - Виктория Заболотная
ДК им. С.М. Кирова
26 февраля
15:00
19:00
Цены

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