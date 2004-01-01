Палата бизнес-класса

Кризис, эпидемия и жара вгоняют в тоску и хворь?

Предлагаем самый мощный антидепрессант сезона – билет на комедию-фарс драматурга Александра Коровкина, автора сценария к популярным сериалам «Марш Турецкого», «Бедная Настя» и других. Два часа заразительного хохота и полное удовлетворение от торжества справедливости - этого так не хватает нам в повседневной жизни! Не рейтинг таблетки, покупайте билеты на спектакль. Блистательная игра звёзд сатирического жанра, неожиданные повороты сюжета и весьма реалистичные персонажи делают поход на спектакль отличным подарком для всех категорий зрителей.

Обстоятельства сталкивают в больничной палате прожжённого Коммерсантъ после пикантной операции и заслуженного артиста - пенсионера. Бизнесмен не может смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и провернёт ее не смотря на все препятствия. Успешно спрячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкает мужа любовницы из окна, сделает ещё массу безумных поступков и будет изощренно лгать налево и направо. В итоге - полный хэппи-энд и переосмыслением настоящих ценностей всеми героями действа!

Режиссёр-постановщик: Семен Стругачёв

Режиссёр: Татьяна Вдовиченко

Действующие лица и исполнители: