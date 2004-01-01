Антология «Отсюда начинается Россия...» хронологически охватывает пространство от первых стихов о Мурмане конца века XIX до произведений молодых поэтов-мурманчан конца века XX-го. Главные критерии отбора – принадлежность стихотворения мурманскому миру и его высокое художественно-эстетическое качество.

В книгу вошли более 600 стихотворений 190 авторов. Каждую отдельную поэтическую подборку сопровождает краткая биографическая справка и библиография. «Отсюда начинается Россия...» разделена на четыре части: поэты, приезжавшие сюда в годы первых пятилеток и Великой Отечественной войны; поэты, родившиеся в 30-40-е годы и стоявшие у истоков мурманской литературы; поэты 50-х годов рождения и 60-80-х годов рождения и более молодые авторы.

Антологию представит ее составитель, писатель и журналист Дмитрий Коржов.