В экспозиции будет представлено более 20 графических листов.

Мария родилась и выросла в Мурманске, в 2011 году окончила Мурманский государственный Арктический университет (бывший МГГУ), получив профильное образование.

Мария Михайленко — художник-график. С 2016 года — член «Союза художников России», с 2008 года — активный участник выставок и проектов как в регионе, так и за его пределами. Куратор различных арт-проектов, ведет активную выставочную деятельность, руководитель курсов уличного искусства.