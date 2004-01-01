Сергиенко Анатолий Александрович - заслуженный художник Российской Федерации (2005), заслуженный работник культуры РСФСР (1990), член Союза художников России (1975), лауреат премии администрации Мурманской области (1995), лауреат премии губернатора Мурманской области (2005), обладатель серебряной медали Российской академии художеств (2006). Участник городских, областных, всероссийских и международных выставок.

Творчество Анатолия Сергиенко уже несколько десятков лет не оставляет равнодушным зрителей! Художник работает как в авангардном направлении, так и в таких жанрах как портрет, пейзаж, натюрморт и тематическая картина. Для творчества художника характерны выразительные декоративные композиции, наполненные движением, экспрессией, в которых линия и цвет в пространстве являются главенствующими.

На выставке «Открывая Библию» представлено более 30 произведений, созданных автором в разные годы. На всех изображены библейские образы и сюжеты. Основная часть работ, представленных на выставке, выполнены в технике живописи: масляной, темперной, акриловой, также можно увидеть несколько графических листов.

В своих произведениях художник интерпретирует античные и библейские сюжеты в соответствии с представлениями и переживаниями современного человека, с учётом реалий жизни современника. Произведения художника сложны, метафоричны, рассчитаны на осознание полотна и на долгое размышление над ними.

Постоянный эксперимент, поиск новых форм, чувство сопричастности миру, его истории, природе, культуре и желание это чувство разделить со всеми, делают Анатолия Сергиенко художником многогранным, всегда интересным и неожиданным.