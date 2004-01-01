Открытки по искусству

В советское время многие люди коллекционировали открытки: почтовые, поздравительные, видовые, художественные и многие другие. Коллекционирование художественных открыток способствовало более глубокому знакомству каждого собирателя с изобразительным искусством, мотивировало на знакомство с творческим наследием художников, посещение выставок, чтение литературы по искусству.

В экспозиции представлены репродукционные художественные открытки советского периода 1950-1960 годов, воспроизводящие картины известных зарубежных, русских и советских художников из Государственной Третьяковской галереи, художественных музеев. Эти открытки выполнены в Государственном издательстве изобразительного искусства (ИЗОГИЗ), крупнейшем в СССР.