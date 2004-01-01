162564

Отель двух миров

 Спектакль по пьесе драматурга Эрика -Эмануэля Шмитта

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли.

Автор пьесы - Э.Э. Шмитт, франко-бельгийский драматург, написал ее в 1999 году. Пьеса идет во множестве театров мира, тепло встречена и зрителями и критиками, и, что немаловажно, актерами и режиссерами.

Молодой мизантроп, мажор и циник Жюльен Порталь, сев пьяным за руль, попадает в аварию, результатом чего становится кома. И пока врачи борются за его жизнь, он попадает в странное место под названием «Отель двух миров». Ни один из постояльцев не знает, как именно он попал туда, никто из них не знает — ни когда сможет его покинуть, ни куда отправится. 

Таинственному Доктору С поручено присматривать за гостями, но он только множит загадки, на которые нет ответа. Здесь все та же жизнь, но только каждый из «постояльцев» в любой момент может исчезнуть. Но вернется ли он в прежнее состояние или все закончится навсегда — зависит только от него.

Режиссёр-постановщик: Николай Гадомский
Художник-постановщик: Федор Архипов
Художник по свету: Павел Куделькин
Композитор: Анатолий Шахов
Видеоконтент: Николай Гадомский


Действующие лица и исполнители: заслуженный артист РФ Александр Водопьянов., Лука Гришин, Юлия Гусарова, Наталья Волкова, Екатерина Деренжи, Ольга Заяц, Марина Застражникова, Евгений Застражников, Михаил Романенко, Олеся Трум. 

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?