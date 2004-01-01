Автор пьесы - Э.Э. Шмитт, франко-бельгийский драматург, написал ее в 1999 году. Пьеса идет во множестве театров мира, тепло встречена и зрителями и критиками, и, что немаловажно, актерами и режиссерами.



Молодой мизантроп, мажор и циник Жюльен Порталь, сев пьяным за руль, попадает в аварию, результатом чего становится кома. И пока врачи борются за его жизнь, он попадает в странное место под названием «Отель двух миров». Ни один из постояльцев не знает, как именно он попал туда, никто из них не знает — ни когда сможет его покинуть, ни куда отправится.



Таинственному Доктору С поручено присматривать за гостями, но он только множит загадки, на которые нет ответа. Здесь все та же жизнь, но только каждый из «постояльцев» в любой момент может исчезнуть. Но вернется ли он в прежнее состояние или все закончится навсегда — зависит только от него.



Режиссёр-постановщик: Николай Гадомский

Художник-постановщик: Федор Архипов

Художник по свету: Павел Куделькин

Композитор: Анатолий Шахов

Видеоконтент: Николай Гадомский



Действующие лица и исполнители: заслуженный артист РФ Александр Водопьянов., Лука Гришин, Юлия Гусарова, Наталья Волкова, Екатерина Деренжи, Ольга Заяц, Марина Застражникова, Евгений Застражников, Михаил Романенко, Олеся Трум.