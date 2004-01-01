Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв

Постоянная экспозиция, которая состоит из нескольких разделов, в которых представлены работы из фондового собрания музея

Первый раздел посвящен русскому искусству XVIII-ХIХ вв. Особый интерес представляют полотна Харлампия Констанди, Ильи Занковского, Михаила Клодта, Иохана Кёлера, а так же Николая Рериха.

Коллекция произведений 1950-1980 годов состоит из живописных работ ведущих мастеров, таких как: Борис Иогансон, Дмитрий Мочальский, Евсей Моисеенко, Суло Юнтунен, Михаил Кончаловский и многих других. В этой части экспозиции также представлены произведения декоративно-прикладного искусства.

Не осталось без должного внимания и творчество мурманских мастеров. Посвященный им раздел дает представление о современном состоянии развития изобразительного искусства на Кольском полуострове. Север всегда обладал особой привлекательностью для творческих людей. Еще в ХIХ веке сюда приезжали многие русские художники. Большая группа мастеров изобразительных искусств прибыла на Север в 1930-е годы для прохождения службы на флоте, работали здесь художники и в годы Войны. В 1940 г. в залах ДК им. Кирова была устроена областная выставка произведений художников Заполярья, она положила начало объединению мурманских мастеров в творческий коллектив, и лишь в 1965 г. В Мурманске было создано местное отделение Союза художников России.

Коллекция произведений мастеров Заполярья начинается с работ старейших живописцев области. Представлены картины Василия Баранова – первого председателя Мурманского отделения Союза художников России, Николая Морозова, Арви Хуттунена. Интересны работы Никиты Духно, Владимира Кумашова, Александра Феофилактова, Анатолия Сергиенко, Николая Ковалева, Николая Завертайло. Неизменно вызывают интерес посетителей картины Бориса Сюхина, Владимира Скокленева, Сергея Чеботаря, Михаила Лапина, Виталия Бубенцова, Владимира Кузина.

Посетители постоянной экспозиции художественного музея получат представление о развитии русского изобразительного искусства с XVIII века по наши дни.