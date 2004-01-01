Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Отдых в Крыму». Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

Неповторимое соединение природных красот с богатой полиэтнической историей разных эпох и культур стало основой уникального наследия Тавриды. Во все времена этот чарующий край щедро одаривал каждого, ступившего на его землю, незабываемыми впечатлениями, по праву заслужив эпитет «полуостров сокровищ».

Выставка посвящена 10-летнему юбилею воссоединения Крыма с Россией, который мы отмечаем 18 марта 2024 года. В экспозицию войдут великолепные живописные полотна художников XIX века, среди которых - образцы романтических пейзажей Харлампия Костанди и Ивана Айвазовского. Одной из центральных тем экспозиции станет красота природы, богатство и многогранность южных видов.

Творчество советских художников представлено именами таких живописцев как П. Соколов-Скаля, Е. Шапошникова-Иваненко, Н. Дрюгин, акварелями М. Бутровой, Ю. Тризны. Работы полны солнечных бликов в зеленой листве, полуденного зноя жаркого южного лета, напоминают о забытых за долгую зиму ощущениях неги и праздного счастья.

Дополнят экспозицию изделия декоративно-прикладного и ювелирного искусства.