Татьяна Колупаева — член Союза художников России, родилась в 1976 году в Москве. В школьные годы она жила в Мурманске и окончила там школу №5. Получив первое высшее образование по специальности инженер-технолог, в 2004 году она защитила диссертацию.

Желание писать и изучать тайны живописного искусства привело её в Московскую художественно-промышленную академию имени Строганова, где она получила второе образование — художник. После окончания академии в 2015 году Татьяна начала активно писать, работая как в студии, так и на природе.

С 2020 года она является членом Московского областного отделения Союза художников России. Её живописные работы разнообразны и отражают влияние различных художественных направлений, таких как импрессионизм, реализм и фовизм. Она также следит за работами современных московских и зарубежных импрессионистов и находит в них вдохновение.

Наиболее ценным в её творчестве является непрерывный диалог с природой и работа на улице. Её пейзажи обладают лиризмом и женским колоритом. Она постоянно исследует новые техники и способы передачи пространства.

Выставка «От Мурманска до Владивостока» посвящена новому фокусу впечатлений, который сейчас сосредоточен на локальных направлениях и ближайших маршрутах. Это побуждает художницу на новые открытия себя и своего состояния. В поисках тишины, гармонии, вдохновения и спокойствия она убегает в самые красивые места России, такие как города Золотого кольца, северных городов, Приморья, культурно-исторических мест и усадеб.

Работа на пленэре помогает ей глубже изучить природу и получить жизненную энергию. С 2015 года Татьяна участвовала в более чем 50 выставочных проектах и организовала 9 персональных выставок. Её работы хранятся в Люберецкой картинной галерее и частных коллекциях.



Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж).



